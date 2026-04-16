فرنسا والمفوضية الأوروبية ترحبان باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

عواصم-سانا

رحّبت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، بإعلان وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة ضرورة التحقّق من تنفيذه على الأرض.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله: “إنها أنباء ممتازة، لكنها ستحتاج إلى التحقّق منها على الأرض”، مضيفاً: إن فرنسا تريد القيام بدور مفيد في المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل.

وأكد المستشار في الرئاسة الفرنسية على أنه “عندما يحين وقت دعم السلطات اللبنانية لاستعادة الأمن وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، أعتقد أن كثيرين سيكونون سعداء بالاعتماد على فرنسا”.

من جانبها، رحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بوقف إطلاق النار لعشرة أيام بين لبنان وإسرائيل.

وكتبت فون دير لايين على منصة “إكس”: إن “هذا الأمر متنفّس، إذ إن هذا النزاع أوقع بالفعل عدداً كبيراً جداً من الضحايا”، معتبرة أن “ثمة حاجة الآن إلى مسار نحو سلام دائم”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم الخميس، عن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، بدءاً من الخامسة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بعد مباحثات أجراها مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي.