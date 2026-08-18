الدفاعات الجوية الإماراتية ترصد تهديداً صاروخياً في أجواء البلاد

55 الدفاعات الجوية الإماراتية ترصد تهديداً صاروخياً في أجواء البلاد
مصدر الصورة-الاناضول

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الثلاثاء أن منظومات الدفاع الجوي رصدت تهديداً صاروخياً في أجواء البلاد، وبدأت التعامل معه.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر منصة «إكس»، أن أي أصوات قد تُسمع ناجمة عن عمليات التصدي والاعتراض التي تنفذها منظومات الدفاع الجوي، مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد.

ودعت السكان إلى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقع الرسمية.

وكانت الإمارات أعلنت، في الـ12 من تموز الماضي، تصدي دفاعاتها الجوية لاعتداءات بصواريخ باليستية وجوالة وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

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