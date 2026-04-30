الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية إلى 2586 قتيلاً

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 2586 قتيلاً و8020 جريحاً.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة قوله في بيان: إن الغارات الإسرائيلية على بلدات في محافظة النبطية أدت إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 16 نيسان الجاري، ما يفاقم التوتر ويهدد بتقويض الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في المنطقة.

