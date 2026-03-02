الرئيسان الإماراتي والروسي يبحثان التطورات العسكرية في المنطقة وتداعياتها

أبو ظبي-سانا

بحث رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، التطورات العسكرية في المنطقة، والاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي الإمارات، وعدد من الدول العربية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن الرئيسين بحثا أيضاً التطورات الأمنية والعسكرية الخطيرة في المنطقة، وتأثيراتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ودعا الرئيسان إلى “الوقف الفوري للتصعيد العسكري لتجنب توسيع الصراع في المنطقة، وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية في معالجة مختلف القضايا”.

ومنذ صباح أول أمس السبت، تتصاعد حدة الضربات المتبادلة بين إسرائيل، والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، فيما قامت إيران بالاعتداء بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي، والأردن والعراق.

