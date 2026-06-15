فيدان: الحل الأكثر واقعية في قبرص هو وجود دولتين

أنقرة-سانا

أكّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن الحل الأكثر واقعية للمسألة القبرصية يتمثل في وجود دولتين جنباً إلى جنب في الجزيرة.

وذكرت وكالة الأناضول أن فيدان أكد خلال لقائه المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن قبرص ماريا أنجيلا هولغوين كويلار، دعم بلاده لجهود الأمين للمنظمة، مشدداً على أن “تركيا، بوصفها الدولة الأم للقبارصة الأتراك والضامنة، ترى أن الحل الأكثر واقعية لقضية قبرص يمر عبر وجود دولتين جنباً إلى جنب في الجزيرة”.

وأشار فيدان إلى أن “المقاربات التي لا تعترف بالمساواة السيادية والمكانة الدولية المتساوية، باعتبارهما من الحقوق الأصيلة للقبارصة الأتراك على أساس الحقائق القائمة في الجزيرة، لن تفضي إلى نتائج”.

وبحث فيدان مع كويلار التطورات المتعلقة بقضية قبرص، كما تناولا الاتصالات التي أجرتها كويلار الأسبوع الماضي مع زعيمي شطري الجزيرة.

يذكر أن جزيرة قبرص منقسمة منذ عام 1974 إلى شطرين، شطر شمالي “جمهورية شمال قبرص التركية”، وشطر جنوبي “جمهورية قبرص”، ويفصل بينهما “خط أخضر”، تديره الأمم المتحدة، وتعد نيقوسيا عاصمة مقسمة بين الجانبين.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص، التي جرت برعاية الأمم المتحدة في كرانس مونتانا بسويسرا في تموز 2017، لم تُعقد أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية للتوصل إلى تسوية للنزاع القائم في الجزيرة.

وتعتبر قبرص أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط من ناحية المساحة وأقربها إلى ساحله الشرقي، حيث تبلغ مساحتها 9251 كيلومتراً مربعاً، وتبعد عن ساحل تركيا الجنوبي مسافة 65 كيلومتراً.