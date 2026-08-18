تركيا تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور وتدعو إلى موقف دولي حازم

أنقرة-سانا



أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على سوريا.



ونقلت وكالة الأناضول عن الوزارة قولها في بيان: إن الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف البنية التحتية والقدرات السورية، وتنتهك وحدة أراضي سوريا وسلامتها، تتواصل بتهور.



وأكدت الوزارة ضرورة ضمان المساءلة عن هذه الاعتداءات التي تتجاهل قواعد القانون الدولي.



وكانت سوريا، في وقت سابق اليوم، أدانت بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو ‏الظهور، ‏واعتبرتها عدواناً غير مبرر وانتهاكاً صارخاً لسيادتها، ‏وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة.‏