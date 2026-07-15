“تجليات الروح”.. لوحات تستنطق الذاكرة والوجدان في معرض رامي درويش بحمص

حمص-سانا

ضم المعرض الفني التشكيلي الذي افتتح أمس الثلاثاء، في دير الآباء اليسوعيين بمدينة حمص للفنان رامي درويش نحو عشرين لوحة فنية بأحجام مختلفة، قدمت رؤى بصرية مستوحاة من المدرسة السريالية والتعبيرية، وعكست قضايا إنسانية واجتماعية وتراثية، إلى جانب مشاهد من الطبيعة والحنين إلى الوطن.

وأوضح الفنان التشكيلي درويش في تصريح لمراسل سانا، أن المعرض الذي حمل عنوان “تجليات الروح”، تتفاوت أعماله بين الأحجام الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، كما في لوحاته مزج بين أكثر من مدرسة فنية، مع تركيز واضح على الأسلوب السريالي بوصفه الأقرب للتعبير عن المشاعر والأفكار الداخلية.

وأضاف درويش: إن كل لوحة تحمل فكرة أو إحساساً يعيشه الفنان، وقد تعبر عن تجربة شخصية أو قضية مجتمعية أو مشهد من الطبيعة، مبيناً أن الألوان والعناصر البصرية جاءت لتمنح المتلقي مساحة للتأمل والبهجة، إلى جانب فتح المجال أمامه لتفسير الأعمال وفق رؤيته الخاصة.

وأكد أن المعرض يحمل رسالة تؤكد أهمية الفن في حياة الإنسان، لما يتيحه من مساحة للجمال والتعبير، لافتاً إلى أن المجتمع اليوم بحاجة إلى مختلف أشكال الفنون، سواء الرسم أو الموسيقا أو غيرهما، لما لها من دور في تغذية الوجدان وتعزيز الإحساس بالجمال.

من جهتها، أشارت الفنانة التشكيلية رانيا ملحم، إحدى زائرات المعرض، إلى أن أعمال درويش تحمل قصصاً متعددة تعكس رؤيته الفنية، وتتناول موضوعات متنوعة، من بينها المرأة ونظرة المجتمع إليها، والحنين إلى الوطن، واستلهام التراث وطبيعة البلاد، مؤكدةً أن لكل لوحة مضموناً يدعو إلى التأمل ويترك مساحة واسعة لتفاعل المتلقي معها.

يذكر أن الفنان التشكيلي رامي درويش، من مدينة حمص، خريج معهد أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية بدمشق، صقل تجربته الأكاديمية باتباع مناهج متقدمة ودورات تخصصية في الظل والتكوين، وتتميز أعماله بالدمج بين المدرستين التجريدية والسريالية مع التركيز الدقيق على التفاصيل مستخدماً ألوان الإكريليك والدرجات الترابية لتجسيد التراث المحلي، إلى جانب نشاطه البارز في الإشراف على الورشات التدريبية لتعليم المواهب الشابة، وتشجيعها على الانخراط في المشهد الفني.