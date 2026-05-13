وزيرا خارجية السعودية وإسبانيا يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

مدريد-سانا
بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو في مدريد اليوم الأربعاء التطورات الإقليمية والدولية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الوزيرين أعربا خلال اللقاء عن قلقهما من التصعيد بالمنطقة، وأكدا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإيران ولبنان، وتغليب الحلول الدبلوماسية، وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.
كما أعرب الوزيران عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية وتطورها، وترحيبهما بالتقدم المحرز في مجالات التعاون ذات الأولوية المشتركة.
وجدد الوزير الإسباني تضامن بلاده مع السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها، مثمناً النهج المتزن والمسؤول الذي تبنته المملكة في الدعوة إلى خفض التصعيد.
يشار إلى أن إسبانيا والسعودية وقعتا خلال زيارة الوزير السعودي إلى مدريد، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية المشترك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية للإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.