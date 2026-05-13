وزيرا خارجية السعودية وإسبانيا يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

مدريد-سانا‏

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ‏ألباريس بوينو في مدريد اليوم الأربعاء التطورات الإقليمية والدولية.‏

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الوزيرين أعربا خلال اللقاء عن قلقهما من ‏التصعيد بالمنطقة، وأكدا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإيران ولبنان، ‏وتغليب الحلول الدبلوماسية، وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.‏

كما أعرب الوزيران عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية وتطورها، وترحيبهما ‏بالتقدم المحرز في مجالات التعاون ذات الأولوية المشتركة.‏

وجدد الوزير الإسباني تضامن بلاده مع السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج ‏العربية والأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها، مثمناً النهج المتزن ‏والمسؤول الذي تبنته المملكة في الدعوة إلى خفض التصعيد.‏

يشار إلى أن إسبانيا والسعودية وقعتا خلال زيارة الوزير السعودي إلى مدريد، مذكرة ‏تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية المشترك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية ‏للإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ‏والخدمة.‏