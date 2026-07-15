ألمانيا تحذر من تنامي التهديدات الإيرانية داخل أوروبا

برلين-سانا

حذر مسؤولان ألمانيان من تنامي التهديدات الإيرانية داخل أوروبا، مؤكدين أن السلطات الأمنية تتابع مؤشرات تتعلق باحتمال الإعداد لهجمات داخل ألمانيا.

ونقلت مجلة دير شبيغل الألمانية عن رئيس لجنة الرقابة على الاستخبارات في البرلمان الألماني مارك هنريشمان قوله أمس الثلاثاء: “علينا أن نفترض أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية قد تنفذ هجمات داخل أوروبا”، فيما أكد خبير السياسة الأمنية رودريش كيسفيتر، أن النظام الإيراني الإرهابي يخطط ويعد منذ فترة طويلة لتنفيذ عمليات قتل مستهدفة، واعتداءات إرهابية في الغرب وكذلك في ألمانيا.

وكانت صحيفة همشهري التابعة لبلدية طهران نشرت قائمة بأسماء شخصيات قالت: إنهم «ينبغي أن يدفعوا الثمن» لمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدد من القادة الأوروبيين.

وأوضح هنريشمان أن القائمة التي نشرتها إيران دليل على “يأسها بل وعدوانها أيضاً كما يحاول النظام حالياً استعادة سلطته ونفوذه في المنطقة بعد تعرضه لانتكاسات كبيرة”.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الألمانية أن الأجهزة الأمنية تحقق في مؤشرات تتعلق بعمليات تجسس أو استعدادات لهجمات محتملة، مشيرة إلى أن مستوى التهديد في ألمانيا لا يزال مرتفعاً، لكنه لم يشهد تدهوراً إضافياً وفق التقييمات الحالية.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، استدعت أمس الثلاثاء، القائم بالأعمال الإيراني لدى لندن بشأن ما وصفته دوراً إيرانياً في توجيه جماعات تعمل ‌بالوكالة لتنفيذ هجمات في أوروبا خلال الأشهر الماضية.