عرض مسرحي للأخوين ملص على خشبة مركز هارموني في حمص

حمص-سانا

قدم الأخوان ملص على مسرح مركز هارموني في حي الحميدية بحمص القديمة، أمس الثلاثاء، العرض المسرحي “حديقة الحيوان”، في تجربة مسرحية مستقلة تسلط الضوء على قضايا إنسانية ووطنية، وذلك بحضور جمهور من المهتمين بالحركة المسرحية والثقافية.

ويستند العرض إلى نص “حديقة الحيوان” للكاتب الأمريكي إدوارد ألبي، ويقدم فريق العمل قراءة مسرحية معاصرة تنطلق من الواقع السوري، وتعالج قضايا العزلة والانكسار والهوية الإنسانية، عبر حوار درامي يعكس التحولات الاجتماعية والإنسانية.

قراءة مسرحية مستقلة تحاكي الواقع

أوضح الفنان أحمد ملص في تصريح لـ سانا، أن الفكرة الأساسية التي يطرحها النص، من وجهة نظر ألبي، تتمحور حول العزلة، إلا أن فريق العمل قدم قراءة حرة للنص انطلقت من الهزيمة والانكسار اللذين تعيشهما الشخصيات.

وحول التحديات التي واجهت العمل، بين ملص أن أبرزها يتمثل في عدم إتاحة المسارح أمام التجارب المستقلة، مؤكداً أهمية توفير فضاءات تتيح للفنانين الشباب تقديم أعمالهم ودعم التجارب المسرحية المستقلة التي تعبر عن وجهات نظر مختلفة وتسهم في تنشيط الحركة الثقافية.

المسرح والتراث في ملتقى هارموني

بدوره أوضح مدير ملتقى هارموني الثقافي كامل عوض أن الملتقى يعمل على دعم الفن والثقافة والفنانين، ويوظف الفن والثقافة في بناء السلام وتعزيز التماسك المجتمعي، كما يشكل مساحة تحتضن مختلف أنواع الفنون والأنشطة الثقافية، ولا سيما المسرح.

وأكد عوض أن عرض الأخوين ملص يعكس قدرة المسرح على التعبير عن قضايا مجتمعية تسهم في تعزيز ثقافة السلام، مشيراً إلى وجود خطط مستقبلية لاستضافة أعمال متنوعة أبرزها معرض “ذاكرة البيادر” في ال20 من الشهر الجاري، والذي يستمر أربعة أيام لتسليط الضوء على التراث المادي واللامادي لريف حمص عبر أمسيات موسيقية شرقية وغربية وفقرات للزجل الحمصي لمنطقتي القصير وربلة.

وأعرب عدد من الحضور عن إعجابهم بالعرض، مؤكدين أنه نجح في ملامسة مشاعر الجمهور وطرح قضايا قريبة من الواقع بأسلوب فني يجمع بين البعد الإنساني والرمزية، ويفتح باب الحوار والتأمل.

ويمثل احتضان مثل هذه العروض المسرحية المستقلة خطوة هامة في دعم المبادرات الثقافية والفنية بحمص، وتنشيط الحركة المسرحية.