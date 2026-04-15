12 قتيلاً في غارات إسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا

قتل 12 شخصاً وأُصيب آخرون في غارات إسرائيلية على عدة بلدات جنوب لبنان منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن خمسة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية فجراً على بلدة الأنصارية في الزهراني، كما قتل شخصان وأصيب ثالث في غارة على منطقة العباسية في قضاء صور، وقتلت امرأة وجرح 8 أشخاص في استهداف سيارة مساء أمس في مدينة صور.

فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدات كفر رمان، وباريش، وعيتيت، ومفرق معركة، ووادي جيلو، وبيت ياحون، وحانين، وبرج قلاويه، والغندورية ،وطيردبا، فيما سُجلت تفجيرات للعديد من المنازل في بنت جبيل.

إلى ذلك أعلن الدفاع المدني صباح اليوم انتشال جثث أربعة قتلى، وسحب ثلاثة جرحى جراء الغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي على مجمع “الخضرا” في منطقة قدموس.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مساء أمس أن عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي بلغ 2124 شخصاً، بينهم 168 طفلاً، فيما وصل عدد الجرحى إلى 6921 شخصاً، بينهم 650 طفلاً.