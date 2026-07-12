الجامعة العربية تؤكد تضامنها مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

عمّان-سانا

أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي اليوم الأحد، التضامن المطلق مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن ذلك جاء في اتصال هاتفي بحث فيه فهمي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة، وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين.

كما تناول الجانبان سبل تعزيز العمل العربي المشترك، وخدمة القضايا والمصالح العربية.

من جهة أخرى، هنأ الصفدي، فهمي، بتوليه موقعه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة، مشدداً على حرص الأردن على دور الجامعة العربية وتفعيله تعزيزاً للتضامن العربي، ولخدمة القضايا العربية.

وكان مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أعلن في وقت سابق اليوم، سقوط ثلاثة صواريخ قادمة من إيران، في عدد من المواقع ‏داخل ‏أراضي المملكة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت ‏الأضرار على خسائر مادية طفيفة‎.‎