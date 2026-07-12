القيادة المركزية الأمريكية: حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز

واشنطن-سانا

أكدت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الأحد، أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز.

وأوضحت “سنتكوم” في منشور على منصة (إكس)، أن “مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي تسعى لعبور هذا الممر المائي الدولي بشكل قانوني”، مؤكدةً أن “إيران لا تسيطر على المضيق، وأن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي”.

وأضافت: إن “القوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة على الرغم من الممارسات الإيرانية غير المبررة التي تتسم بالعدوان والمضايقات والتهديدات، والإعلانات التعسفية”.

وفي منشور آخر، وعقب إعلان إيران اليوم الأحد أنه لن يسمح لأي سفينة بالعبور عبر مضيق هرمز إلا بعد الحصول على تصريح مسبق، أكدت “سنتكوم” أن إيران لا تسيطر على المضيق، وأنه لا يزال ممراً مائياً دولياً، والقوات الأمريكية ما زالت متمركزة ومستعدة للحفاظ على هذا الوضع”.

ويتزايد الاهتمام الدولي بأمن الملاحة في مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، وتواصل دول عدة التأكيد على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة، وضمان أمن السفن التجارية مع استمرار الجهود السياسية الرامية إلى خفض التصعيد، وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة.