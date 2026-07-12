إصابة 7 فلسطينيين واعتقال 12 آخرين خلال اعتداءات ‏الاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا‏

أصيب سبعة فلسطينيين بجروح وحالات اختناق، واعتقل 12 ‏آخرون اليوم الأحد، خلال اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال ‏الإسرائيلي ومستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة ‏الغربية‎.‎

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن مجموعة من ‏المستوطنين هاجمت أفراد عائلة فلسطينية أثناء وجودهم في ‏أرضهم بقرية حوارة في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، ‏واعتدت عليهم بالضرب ورشت غاز الفلفل باتجاههم، ما أدى ‏إلى إصابة سبعة فلسطينيين، بينهم مسنون وأطفال، نقلوا إلى ‏المستشفى لتلقي العلاج‎.‎

وأضافت الوكالة: إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين ‏من العائلة بعد الاعتداء‎.‎

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً بعد مداهمة ‏منزله في مخيم قلنديا شمال المدينة، كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من مدينة نابلس، ‏بعد اقتحام عدة أحياء ومداهمة منازل الفلسطينيين وتفتيشها‎.‎

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين ‏من ضاحية ذنابة وبلدة دير الغصون، بعد اقتحام منازلهم ‏وتخريب محتوياتها‎.‎

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها اليومية في ‏مدن وبلدات الضفة الغربية، بالتوازي مع تصاعد هجمات ‏المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث أصيب أربعة ‏فلسطينيين واعتقل أربعة آخرون أمس السبت، جراء ‏اعتداءات نفذتها ‏قوات الاحتلال والمستوطنون في مناطق ‏متفرقة من الضفة الغربية.‏