إصابة 7 فلسطينيين واعتقال 12 آخرين خلال اعتداءات ‏الاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
أصيب سبعة فلسطينيين بجروح وحالات اختناق، واعتقل 12 آخرون اليوم الأحد، خلال اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن مجموعة من المستوطنين هاجمت أفراد عائلة فلسطينية أثناء وجودهم في أرضهم بقرية حوارة في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، واعتدت عليهم بالضرب ورشت غاز الفلفل باتجاههم، ما أدى إلى إصابة سبعة فلسطينيين، بينهم مسنون وأطفال، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأضافت الوكالة: إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من العائلة بعد الاعتداء.
وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً بعد مداهمة منزله في مخيم قلنديا شمال المدينة، كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من مدينة نابلس، بعد اقتحام عدة أحياء ومداهمة منازل الفلسطينيين وتفتيشها.
وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين من ضاحية ذنابة وبلدة دير الغصون، بعد اقتحام منازلهم وتخريب محتوياتها.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها اليومية في مدن وبلدات الضفة الغربية، بالتوازي مع تصاعد هجمات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث أصيب أربعة فلسطينيين واعتقل أربعة آخرون أمس السبت، جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.