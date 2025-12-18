رئيسا الإمارات وأذربيجان يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الدولية

أبوظبي-سانا

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم، سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها نحو آفاق أوسع بما يخدم التنمية والمصالح المشتركة للبلدين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”، أن “الجانبين أكدا خلال لقائهما في العاصمة أبو ظبي حرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون، وخاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والاستدامة، واستعرضا أيضاً مسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة”.

وأشار الجانبان إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين في حزيران الماضي، تشكل نقلة نوعية في مسار علاقاتهما الاقتصادية، وسيكون لها نتائج ملموسة في إطار الشراكة التنموية المتطورة بينهما.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيسان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وتشهد العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز أطر التعاون المشترك.