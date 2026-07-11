تحالف “درع الأمريكيتين” يدعو إلى انتقال سلمي ومنظم للسلطة في كولومبيا

واشنطن-سانا

دعت دول تحالف “درع الأمريكيتين”، ومن بينها الولايات المتحدة، السلطات الكولومبية إلى ضمان انتقال سلمي ومنظم للسلطة، عقب إعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم السبت عن بيان مشترك للدول الـ12 الأعضاء في التحالف، دعوتها السلطات الكولومبية إلى “العمل بما يتوافق تماماً مع الدستور والقانون والمبادئ الديمقراطية، وضمان انتقال سلمي ومنظم وشفاف للسلطة وفق أعلى معايير سيادة القانون”.

وأعربت الدول الموقعة على البيان عن “قلق بالغ إزاء التصريحات والإجراءات الأخيرة التي ألقت، من دون أدلة كافية، ظلالاً من الشك على نزاهة العملية الانتخابية في كولومبيا، وأثارت حالة من عدم اليقين بشأن المسار الطبيعي للانتقال المؤسسي للسلطة”.

وحذر البيان من أن تجاهل النتائج التي أعلنتها السلطات المختصة رسمياً يشكل “استخفافاً خطيراً بإرادة الشعب وبالمبادئ التي تقوم عليها سيادة القانون”.

وكان الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته غوستافو بيترو قد شكك في نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ما دفع الرئيس المنتخب أبيلاردو دي لا إسبرييا إلى مطالبة فريقه بتعليق عملية تسلم السلطة احتجاجاً على تصريحات سلفه.

يشار إلى أنه في التاسع من آذار الماضي أعلنت وسائل إعلام كولومبية، فوز حزب الرئيس غوستافو بيترو اليساري بالانتخابات التشريعية في كولومبيا التي جرت قبل يوم.