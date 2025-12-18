الأممّ المتّحدة: قوات الدعم السريع قتلت أكثر من ألف مدني في مخيم زمزم للاجئين شمال دارفور

جنيف-سانا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم أنّ أكثر من ألف مدني قُتلوا في الهجوم الذي شنّته قوات الدعم السريع في نيسان الماضي على مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور بالسودان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية قولها: إنه” تم ارتكاب مجازر وعمليات اغتصاب وتعذيب وخطف خلال الهجوم”، مؤكدةً مقتل ما لا يقل عن 1013 مدنياً وفرار نحو 400 ألف مدني من المخيم.

ووصفت المفوضية هذه الأعمال بأنها “انتهاكات خطيرة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان”، لافتةً إلى أنّ قوات الدعم السريع منعت، وصول المواد الغذائية والمياه والوقود وغيرها من الإمدادات الأساسية اللازمة لإنقاذ سكان المخيم.

إلى ذلك أعلنت منظمة الهجرة الدولية ارتفاع عدد النازحين بولايات كردفان الثلاث إلى 50 ألفاً و445 شخصاً، ما بين 25 تشرين الأول الماضي و17 كانون الأول الجاري، بسبب تزايد انعدام الأمن.

وفي تشرين الأول الماضي، أدان مجلس الأمن الدولي الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر، فيما أكدّت منظمة العفو الدولية أن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب مروعة خلال اقتحامها مخيم زمزم للنازحين على مشارف المدينة في نيسان الماضي.