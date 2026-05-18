اصطدام مقاتلتين أمريكيتين خلال عرض جوي في ولاية أيداهو



واشنطن-سانا



اصطدمت مقاتلتان تابعتان للبحرية الأميركية في الجو خلال مشاركتهما اليوم الإثنين في عرض بولاية أيداهو شمال غرب الولايات المتحدة، دون تسجيل إصابات.



ونقلت وكالة فرانس برس عن قناة “كومو” التابعة لشبكة سي بي أس نيوز المحلية قولها: إن أربعة طيارين قفزوا بسلام من طائرتي “إي آيه-18″، التابعتين للبحرية الأميركية، بعد أن اصطدمتا ببعضهما خلال عرض عسكري في قاعدة ماونتن هوم الجوية، على بعد نحو ميلين شمال غرب البلاد، دون تسجيل أي إصابات.



وأضافت القناة: إن الحادث تسبب في إلغاء العرض الجوي، وفرض إغلاق على القاعدة العسكرية.



وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الطائرتين وهما تصطدمان في الجو، قبل أن تتحطما على الأرض، وتتحولا إلى كتلة من اللهب، بينما كانت مظلات الطيارين تهبط بهدوء.