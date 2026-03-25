روسيا تواصل سحب العاملين الروس من محطة بوشهر النووية في إيران

موسكو-سانا

أعلن رئيس مجموعة “روساتوم” الروسية العاملة في القطاع النووي أليكسي ليخاتشيف، اليوم الأربعاء، إجلاء عدد من العاملين الروس من محطة بوشهر النووية جنوب إيران، وذلك في أعقاب هجوم جوي استهدف الموقع دون أن يسفر عن أضرار.

وأوضح ليخاتشيف في تصريح نقلته وكالة سبوتنيك، أن 163 شخصاً غادروا المحطة اليوم باتجاه الحدود الإيرانية الأرمينية، مشيراً إلى أنه سيتم الإبقاء على عدد محدود من الكوادر الفنية في الموقع لضمان استمرار العمل.

وقال ليخاتشيف: “نحو 300 شخص ما زالوا موجودين في المحطة حالياً، مع خطط لمتابعة عمليات الإجلاء تدريجياً، مع التأكيد على عدم إمكانية مغادرة جميع العاملين نظراً لطبيعة العمل التقني في المنشأة”، مشيراً إلى أن روسيا ساهمت في بناء المحطة وتواصل تقديم الدعم الفني لتشغيلها.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أمس، أن إيران أبلغتها بأن قذيفة أصابت محيط محطة بوشهر للطاقة النووية، داعية إلى ضبط النفس وتجنب أي أعمال من شأنها تهديد المنشأة للخطر.