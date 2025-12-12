فيضانات غير مسبوقة تغمر ولاية واشنطن الأمريكية

واشنطن-سانا

غمرت مياه الفيضانات مناطق واسعة في ولاية واشنطن الأمريكية، ما استدعى إصدار أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن حاكم واشنطن بوب فيرغسون قوله على منصة “إكس”: “نحن أمام وضع تاريخي، حيث نتوقع ارتفاعاً بمقدار قدمين فوق مستوى الفيضان القياسي”، داعياً سكان المناطق المهددة إلى المغادرة واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وأوضح فيرغسون أنه تم إغلاق أكثر من 30 طريقاً سريعاً رئيسياً، وإعلان حالة الطوارئ على مستوى الولاية.

ومن المتوقع أن يبلغ فيضان نهر سكاجيت في ولاية واشنطن مستويات غير مسبوقة، إلى 46.13 قدماً في مدينة كونكريت، و42.13 قدماً في ماونت فيرنون، متجاوزاً بذلك أرقام عام 2021، ما سبب أضراراً كبيرةً للمنازل والمزارع، وأدى إلى إخلاء آلاف السكان مدناً مثل كونكريت وماونت فيرنون وهاميلتون، حيث غمرت المياه الأسقف في بعض المناطق، وسط تحذيرات من خطورة الموقف.