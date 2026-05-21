الهند تؤجل قمة إفريقية بسبب تفشي فيروس إيبولا‏ ‏ ‏

نيودلهي-سانا‏‏

‏أعلنت الهند والاتحاد الإفريقي اليوم الخميس، تأجيل قمة كان من المقرر أن تنطلق بين الـ 28 والـ 31 من الشهر الجاري في ‏نيودلهي، وذلك بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.‏‏

‏ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزارة الخارجية الهندية قولها في بيان: “بالنظر إلى الوضع الصحي في القارة، اتفق ‏الجانبان على أنه من الأفضل عقد القمة الرابعة لمنتدى الهند وإفريقيا في وقت لاحق”.‏‏

‏وأكدت نيودلهي أنه سيتم تحديد مواعيد جديدة لعقد القمة، مشددةً على أهمية “مواصلة التعاون لتعزيز قدرات التأهب ‏والاستجابة في مجال الصحة العامة في كل أنحاء القارة”.‏‏ ‏

كما أعلنت استعدادها للمساهمة في الجهود التي تقودها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لمواجهة الوضع ‏الصحي المتغير.‏‏ ‏

وفي السياق، أصدر مطار دلهي الدولي في وقت سابق اليوم، إرشادات صحية للمسافرين القادمين إلى الهند من جمهورية ‏الكونغو الديمقراطية، وكذلك من أوغندا وجنوب السودان المجاورتين لها.‏‏ ‏

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أمس الأربعاء، أن خطر تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا ‏يرقى إلى مستوى “حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً”، رغم استمرار تقييمه كخطر مرتفع على المستويين الوطني ‏والإقليمي، بعد أن أودى بحياة 131 شخصاً في الكونغو الديمقراطية.‏‏