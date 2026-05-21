الهند تؤجل قمة إفريقية بسبب تفشي فيروس إيبولا‏ ‏ ‏

نيودلهي-سانا
أعلنت الهند والاتحاد الإفريقي اليوم الخميس، تأجيل قمة كان من المقرر أن تنطلق بين الـ 28 والـ 31 من الشهر الجاري في نيودلهي، وذلك بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزارة الخارجية الهندية قولها في بيان: “بالنظر إلى الوضع الصحي في القارة، اتفق الجانبان على أنه من الأفضل عقد القمة الرابعة لمنتدى الهند وإفريقيا في وقت لاحق”.
وأكدت نيودلهي أنه سيتم تحديد مواعيد جديدة لعقد القمة، مشددةً على أهمية “مواصلة التعاون لتعزيز قدرات التأهب والاستجابة في مجال الصحة العامة في كل أنحاء القارة”.
كما أعلنت استعدادها للمساهمة في الجهود التي تقودها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لمواجهة الوضع الصحي المتغير.
وفي السياق، أصدر مطار دلهي الدولي في وقت سابق اليوم، إرشادات صحية للمسافرين القادمين إلى الهند من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك من أوغندا وجنوب السودان المجاورتين لها.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أمس الأربعاء، أن خطر تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يرقى إلى مستوى “حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً”، رغم استمرار تقييمه كخطر مرتفع على المستويين الوطني والإقليمي، بعد أن أودى بحياة 131 شخصاً في الكونغو الديمقراطية.