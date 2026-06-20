قتيل وعدد من الجرحى جراء تصادم قطارين شمال لندن

photo 2026 06 20 03 24 47 قتيل وعدد من الجرحى جراء تصادم قطارين شمال لندن

لندن-سانا
 
قتل شخص وأصيب عدد آخر بجروح، جراء حادث تصادم قطارين ‏أمس الجمعة، في منطقة بيدفورد على مسافة حوالى 90 كيلومتراً شمال العاصمة لندن.
 
ونقلت وكالة فرانس برس عن شرطة النقل البريطانية قولها: إن “عدداً من الأشخاص أصيبوا ولقي شخص حتفه”، فيما قال وزير الصحة جيمس موراي: إن هناك “عدداً من المصابين”.
 
من جانبها، أفادت خدمة الإسعاف في شرق إنكلترا، بأنّها أرسلت فرقاً “تشمل الإسعاف الجوي، وفريق استجابة للمناطق الخطرة، للتعامل مع حادث كبير على خط السكة الحديد جنوب بيدفورد”.
 
كما أعلنت خدمة الإطفاء والإنقاذ في بيدفوردشير نشر طواقم “في مكان حادث على خط السكة الحديد جنوب بيدفورد”.
 
وتُعد حوادث تصادم القطارات نادرة نسبياً في بريطانيا، ففي أيلول 2023، أصيب أشخاص بجروح، بعد تصادم قطارين على سكة حديد أفيمور في اسكتلندا.

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