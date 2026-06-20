قتيل وعدد من الجرحى جراء تصادم قطارين شمال لندن

لندن-سانا



قتل شخص وأصيب عدد آخر بجروح، جراء حادث تصادم قطارين ‏أمس الجمعة، في منطقة بيدفورد على مسافة حوالى 90 كيلومتراً شمال العاصمة لندن.



ونقلت وكالة فرانس برس عن شرطة النقل البريطانية قولها: إن “عدداً من الأشخاص أصيبوا ولقي شخص حتفه”، فيما قال وزير الصحة جيمس موراي: إن هناك “عدداً من المصابين”.



من جانبها، أفادت خدمة الإسعاف في شرق إنكلترا، بأنّها أرسلت فرقاً “تشمل الإسعاف الجوي، وفريق استجابة للمناطق الخطرة، للتعامل مع حادث كبير على خط السكة الحديد جنوب بيدفورد”.



كما أعلنت خدمة الإطفاء والإنقاذ في بيدفوردشير نشر طواقم “في مكان حادث على خط السكة الحديد جنوب بيدفورد”.



وتُعد حوادث تصادم القطارات نادرة نسبياً في بريطانيا، ففي أيلول 2023، أصيب أشخاص بجروح، بعد تصادم قطارين على سكة حديد أفيمور في اسكتلندا.