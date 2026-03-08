الإمارات: نواجه الاعتداء الإيراني في إطار الدفاع عن النفس ونحتفظ بحق حماية سيادتنا

أبو ظبي-سانا

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد، أنها في حالة دفاع في مواجهة الاعتداء الإيراني الغاشم وغير المبرر، الذي شمل إطلاق أكثر من 1400 صاروخ باليستي وطائرة مسيّرة استهدفت البنية التحتية ومواقع مدنية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نقلته وكالة “وام”: إنّ “الإمارات تشدّد على أنها لا تسعى إلى الانجرار إلى أي صراعات أو تصعيد، إلا أنها تؤكد احتفاظها بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها، وضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وذلك استناداً إلى حقها في الدفاع عن النفس وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأكدّ البيان أن الاعتداءات الإيرانية تشكّل خرقاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها.

وأكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان أمس السبت، أن بلاده ستخرج من المرحلة الراهنة وهي أكثر قوة ومنعة، مشدداً على الالتزام الكامل بحماية الوطن، وضمان أمن مواطنيه.

يذكر أن إيران تواصل شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الدول الخليجية ومن بينها الإمارات، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار الحرب الأمريكية والإسرائيلية على طهران التي دخلت أسبوعها الثاني.