أسواق الخليج تتراجع وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

عواصم-سانا



أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض، مواصلة خسائر الجلسة السابقة، في ظل تأثر معنويات المستثمرين بتجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشرات عدد من الأسواق الخليجية تراجعت، إذ انخفض المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.4 بالمئة متأثراً بتراجع سهم مصرف الراجحي، فيما هبط مؤشر دبي 0.2 بالمئة بفعل انخفاض أسهم عدد من الشركات القيادية، واستقر مؤشر أبوظبي عند 5991 نقطة.



كما تراجع المؤشر الرئيسي في البحرين 0.2 بالمئة، وانخفض مؤشر قطر 0.8 بالمئة، في حين ارتفع المؤشر العماني 0.1 بالمئة، واستقر المؤشر الرئيسي في الكويت عند 9090 نقطة.



وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتاً، أي بنسبة 0.68 بالمئة، لتصل إلى 78.55 دولاراً للبرميل.



وخارج منطقة الخليج العربي، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 بالمئة.



يشار إلى أن اليومين الماضيين شهدا عشرات الضربات الأمريكية على إيران بعد استهداف الأخيرة سفناً في المضيق، ما أعاد التوتر إلى المنطقة.

