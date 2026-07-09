رئيس مجلس الأعمال السوري الفرنسي: مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع فرنسا تفتح آفاقاً للتعاون

دمشق-سانا



أكد رئيس مجلس الأعمال السوري الفرنسي جمال الدين القاسمي، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات السورية الفرنسية، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي أُعلن عنها خلال الزيارة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين في قطاعات حيوية.



وأوضح القاسمي في تصريح لـ سانا اليوم الخميس أن الاتفاقيات شملت مجالات النقل والخدمات اللوجستية، والتعاون التنموي، والصحة، والدعم الفني للمؤسسات المالية، ومعالجة المياه والطاقة، والطيران المدني، والتعليم العالي، إلى جانب التعاون القانوني والاستثماري، بما يعزز بيئة الاستثمار ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين سوريا وفرنسا.

توسيع التعاون الاقتصادي

وأشار القاسمي إلى أن من أبرز الاتفاقيات، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة CMA CGM الفرنسية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والتي تتضمن تطوير وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، واستكمال مشاريع الموانئ الجافة في دمشق وحلب، وإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في منفذ نصيب الحدودي، وإعادة تأهيل الربط السككي بين الموانئ البحرية والمراكز اللوجستية الداخلية، إضافة إلى بروتوكول تعاون لإدارة مناولة الشحن الجوي وتسويق خدماته.



وأضاف: إن الاتفاقيات تضمنت تعاوناً مع وكالة Expertise France التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية في مجالات دعم التعاون التنموي وإعادة الإعمار والقطاع الصحي، وتعزيز قدرات مصرف سوريا المركزي، إلى جانب بروتوكول تعاون مع شركة Nova Camp الفرنسية في مجال حلول معالجة المياه والطاقة في حمص.



ولفت إلى توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس السوري الفرنسي للأعمال (CAFSY) والمجلس الفرنسي السوري للأعمال (CEFS) عبر منظمة MEDEF الفرنسية، بهدف توسيع التعاون الاقتصادي وتنمية العلاقات التجارية، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار السورية ومكتب Gide Loyrette Nouel للمحاماة لدعم التعاون القانوني والمؤسسي المرتبط ببيئة الاستثمار، وإعلان نوايا للتعاون في مجال الطيران المدني، ومذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي وشركة Ellipse Projects لتطوير المشافي الجامعية ومؤسسات التعليم الطبي.

توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وأكد القاسمي أن مجلس الأعمال السوري الفرنسي ينظر بتفاؤل إلى المرحلة المقبلة، معرباً عن سعادته بزيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق، ومبيناً أنها تشكل زيارة تاريخية ستسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع الشركات الفرنسية على الاستثمار في سوريا، في ظل تعاون المؤسسات السورية وتهيئة الظروف المناسبة لتعزيز الشراكات الاقتصادية.



وأشار القاسمي إلى أن مجلس الأعمال، الذي يتخذ من دمشق وباريس مقرين له، يواصل العمل على تعزيز التواصل مع الشركات الفرنسية الكبرى، إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور في تنشيط الأسواق وخلق فرص العمل ودعم النشاط الاقتصادي، كاشفاً عن التحضير لعقد مؤتمر اقتصادي سوري فرنسي في دمشق خلال الخريف المقبل، بهدف توسيع مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار سوريا في السابع والثامن من الشهر الجاري كأول زيارة لرئيس فرنسي منذ عام 2009، مجسداً انتقال العلاقات السورية الفرنسية إلى مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة.

