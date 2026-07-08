الاتحاد الأوروبي يحذّر من التصعيد بين واشنطن وطهران ويدين هجمات إيران على البحرين والكويت

Doc P 875351 638920468571729789 860x484 1 الاتحاد الأوروبي يحذّر من التصعيد بين واشنطن وطهران ويدين هجمات إيران على البحرين والكويت

بروكسل-سانا

أدانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدةً أنها «غير مقبولة»، ومحذّرةً من أن تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران يزيد من تعقيد المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت كالاس، في منشور عبر منصة إكس: إن التصعيد الأخير يهدد أمن المنطقة ويقوّض الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار، مشيرةً إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيعقدون الإثنين المقبل اجتماعاً مع نظرائهم في دول الخليج لبحث سبل دعم تنفيذ الاتفاقات القائمة، وضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز والبحر الأحمر.

وتأتي تصريحات كالاس في ظل تصاعد التوترات الإقليمية عقب تجدد الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف دولية من انعكاساتها على أمن المنطقة وحركة التجارة البحرية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، انتهاء مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي جرى التوصل إليها بوساطة باكستانية لوقف الحرب في الشرق الأوسط.

الخطوط الجوية القطرية تقرر استئناف رحلاتها الجوية اليومية إلى الإمارات وسوريا
الخارجية الفلسطينية تدين مخطط الاحتلال لإقامة منشآت عسكرية على أنقاض مقر الأونروا بالقدس
اليونسكو: قتل الصحفيين الفلسطينيين في غزة جريمة غير مقبولة وتتعارض مع القانون الدولي
تصعيد ممنهج بحق الأسيرات الفلسطينيات في معتقل الدامون وسط تدهور إنساني خطير
وزيرا الخارجية المصري والأمريكي يبحثان التطورات ومسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك