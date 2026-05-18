الخارجية الفلسطينية تدين مخطط الاحتلال لإقامة منشآت عسكرية على أنقاض مقر الأونروا بالقدس

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط يقضي بإقامة منشآت عسكرية وأمنية إسرائيلية على أنقاض مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وقالت الخارجية في بيان اليوم الإثنين: إن “هذا القرار سابقة خطيرة لا يقتصر أثره على الوضع القائم في المدينة المحتلة فقط، وإنما يمتد ليمس بصورة مباشرة الأسس القانونية الناظمة لعمل الأمم المتحدة ومؤسساتها وحصانتها في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال”.

وأكدت الوزارة أن الأونروا أُنشئت بتفويض أممي قائم صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس استمرار المسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وعليه فإن أي محاولة تستهدف تقويض وجود الوكالة أو تغيير الوضع القانوني لمقراتها تشكل مساساً بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وبإرادة المجتمع الدولي ذاته.

وأوضحت الخارجية أن خطورة هذه السابقة تكمن أيضاً فيما قد تؤسس له من تآكل تدريجي في الحماية القانونية المقررة للمؤسسات الدولية العاملة في مناطق النزاع والاحتلال، بما يفتح المجال أمام إخضاع عملها الإنساني والقانوني لاعتبارات القوة والأمر الواقع، الأمر الذي لا يمس الحالة الفلسطينية وحدها، وإنما يطال مصداقية النظام الدولي القائم على احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأكدت أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى فرض تدابير أو قوانين أو أي تغيير على الوضع القانوني في القدس الشرقية المحتلة بما في ذلك ما يتعلق بمقرات الأمم المتحدة تبقى باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، إذ لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس استناداً إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، التي أكدت بصورة واضحة عدم شرعية إجراءات الضم والاستعمار، وأي تدابير غير قانونية أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها باتخاذ خطوات واضحة وفاعلة لمحاسبة منتهكي القانون الدولي من سلطة الاحتلال، بما يكفل حماية الأمم المتحدة بعامليها ومقراتها والحفاظ على ولاية مؤسساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وصون مقراتها بموجب القانون الدولي، بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ومكانة النظام الدولي القائم على القانون الدولي، كي لا يشكل سابقة تمس بأسس العمل الدولي متعدد الأطراف.

وشددت على أن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض وتقرير المصير، هي حقوق ثابتة ومكرّسة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتعد حقوقاً غير قابلة للتصرف أو التقادم أو الإلغاء بفعل إجراءات الاحتلال وسياسة الأمر الواقع.

وفي كانون الثاني الماضي، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشآت داخل مجمع الأونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وأنزلت علم الأمم المتحدة من على المجمع في خطوة لاقت إدانات دولية واسعة.