اللجنة المركزية لمراقبة معاصر الزيتون تبحث الإجراءات التنظيمية والفنية للموسم المقبل

وزارة الزراعة اللجنة المركزية لمراقبة معاصر الزيتون تبحث الإجراءات التنظيمية والفنية للموسم المقبل

دمشق-سانا

ناقشت اللجنة المركزية الفنية لمراقبة عمل معاصر الزيتون في وزارة الزراعة الإجراءات التنظيمية والفنية استعداداً للموسم المقبل، خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة بدمشق، بهدف رفع كفاءة عمل المعاصر وتحسين جودة زيت الزيتون المنتج محلياً.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن الاجتماع تناول آلية إعداد التقارير الواردة من اللجان الفرعية خلال الموسم، واعتماد نموذج موحد لها، إضافة إلى تفعيل العمل بالمواصفة السورية رقم 4083 الخاصة بإنشاء وتشغيل وإدارة معاصر الزيتون.

كما جرت مناقشة آلية التصريف الآمن لمياه الجفت الناتجة عن المعاصر، ووضع برنامج تدريبي للجان الفرعية، وتحديد محددات أجور العصر، وتفعيل الإجراءات الواردة في دليل عمل المعاصر.

وأكد مدير مكتب الزيتون في الوزارة محمد قواس أهمية توحيد آليات العمل بين الجهات المعنية وتعزيز التنسيق المستمر لضبط عمل المعاصر وضمان جاهزيتها خلال موسم الإنتاج، بما يكفل استيعاب كامل الكميات المنتجة والحصول على زيت زيتون مطابق للمواصفات القياسية السورية.

وأشار قواس إلى أن عودة سوريا إلى عضوية المجلس الدولي للزيتون تمثل خطوة مهمة من شأنها الإسهام في تنشيط قطاع الزيتون وتعزيز فرص تطويره والارتقاء بجودة منتجاته، بما يدعم حضوره في الأسواق المحلية والخارجية.

وتعتبر شجرة الزيتون من أهم أشجار الأراضي السورية، حيث تجاوز عددها وفق احصائيات العام الماضي الـ 101 مليون شجرة، منها حوالي 90 ‏مليون مثمرة‏، وتأتي في المرتبة الثالثة بين المحاصيل السورية، وتسهم بنحو 3 ‏بالمئة من الدخل القومي للبلاد، وبـ 9.5 بالمئة من الدخل الزراعي.

وزارة الزراعة 2 اللجنة المركزية لمراقبة معاصر الزيتون تبحث الإجراءات التنظيمية والفنية للموسم المقبل
photo وزارة الزراعة 1 اللجنة المركزية لمراقبة معاصر الزيتون تبحث الإجراءات التنظيمية والفنية للموسم المقبل
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