غرام الذهب عيار 21 ينخفض 200 ليرة جديدة في السوق السورية‎

WSS0394 غرام الذهب عيار 21 ينخفض 200 ليرة جديدة في السوق السورية‎

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 200 ليرة سورية جديدة، ‏مقارنةً بسعره الذي سجله صباح اليوم.

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بعد ظهر اليوم الأربعاء، بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌‏15000 ليرة سورية جديدة للمبيع، و14700 ليرة ‏للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 12850 ليرة سورية جديدة للمبيع، و12550 ‏ليرة للشراء.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4045 دولاراً.

وكان غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل أمس الثلاثاء ‌‏‌‏15300 ليرة سورية جديدة للمبيع، و15000 ليرة ‏للشراء.

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