غرام الذهب عيار 21 ينخفض 200 ليرة جديدة في السوق السورية‎

دمشق-سانا
انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 200 ليرة سورية جديدة، مقارنةً بسعره الذي سجله صباح اليوم.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بعد ظهر اليوم الأربعاء، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15000 ليرة سورية جديدة للمبيع، و14700 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 12850 ليرة سورية جديدة للمبيع، و12550 ليرة للشراء.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4045 دولاراً.
وكان غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل أمس الثلاثاء 15300 ليرة سورية جديدة للمبيع، و15000 ليرة للشراء.