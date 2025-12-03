بوليفيا تدرج كوريا الجنوبية في برنامج الإعفاء من التأشيرة ابتداء من اليوم

سيئول-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم أن بوليفيا أدرجت كوريا الجنوبية في برنامج الإعفاء من التأشيرة اعتباراً من هذا الأسبوع كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز السياحة بين البلدين.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوزارة قولها: “إن دخول المواطنين الكوريين الجنوبيين دون تأشيرة إلى بوليفيا، يدخل حيز التنفيذ اليوم”، وقد جاء في الوقت الذي منحت فيه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية الإعفاء من التأشيرة لسبع دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وبلغاريا ومالطا ورومانيا والإمارات.

وأضافت الخارجية الكورية: إن برنامج الإعفاء من التأشيرة من المتوقع أن يعزز راحة المسافرين الكوريين الجنوبيين ويساهم في تعزيز التبادلات الثنائية بين البلدين.

وفي السابق، كانت بوليفيا قد سمحت إعفاءات من التأشيرة لمواطني51 دولة، بما في ذلك اليابان وكندا.