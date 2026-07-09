عودة عائلات وأسر نازحة في مخيم المحمودلي بريف الرقة إلى مناطقها الأصلية

IMG 9147 عودة عائلات وأسر نازحة في مخيم المحمودلي بريف الرقة إلى مناطقها الأصلية

الرقة-سانا

عادت اليوم الخميس عائلات وأسر نازحة في مخيم المحمودلي بريف الرقة إلى مناطقها الأصلية، بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم العودة الطوعية.

IMG 9084 1 عودة عائلات وأسر نازحة في مخيم المحمودلي بريف الرقة إلى مناطقها الأصلية
IMG 9090 1 عودة عائلات وأسر نازحة في مخيم المحمودلي بريف الرقة إلى مناطقها الأصلية
IMG 9094 1 عودة عائلات وأسر نازحة في مخيم المحمودلي بريف الرقة إلى مناطقها الأصلية
IMG 9107 1 عودة عائلات وأسر نازحة في مخيم المحمودلي بريف الرقة إلى مناطقها الأصلية
IMG 9122 1 عودة عائلات وأسر نازحة في مخيم المحمودلي بريف الرقة إلى مناطقها الأصلية
IMG 9143 1 عودة عائلات وأسر نازحة في مخيم المحمودلي بريف الرقة إلى مناطقها الأصلية
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