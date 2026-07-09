عودة عائلات وأسر نازحة في مخيم المحمودلي بريف الرقة إلى مناطقها الأصلية

الرقة-سانا

عادت اليوم الخميس عائلات وأسر نازحة في مخيم المحمودلي بريف الرقة إلى مناطقها الأصلية، بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم العودة الطوعية.