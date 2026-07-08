البرلمان العربي والتعاون الخليجي والكويت تدين استهداف ناقلتي “وديان” و”الركيات”

القاهرة-الرياض-سانا

أدان البرلمان العربي اليوم الثلاثاء استهداف الناقلتين السعودية (وديان) والقطرية (الركيات) خلال عبورهما مضيق هرمز، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.

وأكّد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي في بيان نشر على منصة إكس، أن استمرار الاعتداءات على السفن التجارية في مضيق هرمز يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن الممرات المائية الدولية، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حرية الملاحة وحماية السفن التجارية.

وجدد اليماحي تأكيد موقف البرلمان الداعي لاحترام قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية والامتناع عن أي أعمال من شأنها تهديد أمن الملاحة أو زعزعة استقرار المنطقة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

من جهته، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات، استهداف إيران لناقلتي “وديان” و”الركيات” خلال عبورهما مضيق هرمز، مؤكداً أنه يمثل تصعيداً يهدد أمن واستقرار المنطقة.

ودعا البديوي في بيان نشره على موقع المجلس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، بما يصون الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويمنع تكرار مثل هذه الأعمال العدائية التي تهدد استقرار المنطقة.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تضامن دول المجلس الكامل مع المملكة العربية السعودية ودولة قطر، ودعمها لكل الإجراءات التي يتم اتخاذها لحماية وصون مصالحهما الوطنية.

في السياق، أدانت دولة الكويت بشدة، الاستهداف الإيراني لناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، موقف دولة الكويت الثابت والداعم لأمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، ورفضها لأي اعتداء يمس أمنها أو يعرّض مصالحها ومقدراتها للخطر، مشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات الإيرانية بشكل فوري، وتغليب مسار التهدئة، واحترام قواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرار ممراتها الحيوية.

وكشفت مصادر أمنية بحرية في وقت سابق الثلاثاء عن تعرض ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي لأضرار في محيط مضيق هرمز قرب ساحل سلطنة عمان، وذلك عقب حادث آخر استهدف ناقلة نفط قطرية في المنطقة ذاتها.