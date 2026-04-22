البنتاغون: تطهير مضيق هرمز من الألغام الإيرانية قد يستغرق ستة أشهر

واشنطن-سانا

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن مسؤولي دفاع أمريكيين أطلعوا المشرعين في الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع على تقييم استخباراتي مفاده أن تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام الإيرانية قد يستغرق ستة أشهر.

وبحسب التقرير، من غير المرجح تنفيذ أي عملية من هذا القبيل حتى تنتهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية، وهذا يعني أن أسعار البنزين والنفط قد تظل مرتفعة خلال انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وأضاف التقرير: إن إيران ربما تكون زرعت 20 لغماً أو أكثر في المضيق وحوله، حيث تم نشر بعضها عن بعد باستخدام تقنية نظام تحديد المواقع العالمي، ما جعل من الصعب على القوات الأمريكية اكتشافها أثناء زرعها، بينما يعتقد أن القوات الإيرانية قامت بزرع أخرى باستخدام زوارق صغيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح لقناة فوكس نيوز، اليوم الأربعاء، بأنّه “لا يوجد إطار زمني” لإنهاء الحرب الأمريكية ضد إيران.