4 وفيات و31 إصابة في انقلاب حافلة تقل معتمرين على أوتوستراد دمشق–درعا

درعا-سانا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 31 آخرون فجر اليوم الأربعاء، جراء انقلاب حافلة تقلّ معتمرين قادمين من لبنان، على أوتوستراد دمشق–درعا بالقرب من جسر بلدة خربة غزالة.

وقال مدير مشفى درعا الوطني الدكتور نزار رشدان في تصريح لمراسلة سانا: إن الحادث أسفر عن وفاة أربعة أشخاص، وإصابة 31 آخرين، موضحاً أنه تم نقل جميع المصابين إلى المشفى، حيث استنفرت الكوادر الطبية والتمريضية لتقديم الإسعافات والرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبيّن رشدان أن المشفى استقبل المصابين فور وقوع الحادث، وتم توزيعهم على أقسام الإسعاف والعناية وفق طبيعة الإصابات، مع اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لضمان سرعة الاستجابة، مشيراً إلى تحويل حالتين وُصفتا بالحرجتين إلى أحد مشافي دمشق لاستكمال العلاج، فيما يواصل الكادر الطبي متابعة حالة بقية المصابين.

وشهد موقع الحادث استنفاراً لفرق الإسعاف والجهات المعنية التي عملت على نقل المصابين إلى المشفى، وتأمين حركة السير على الأوتوستراد، بالتزامن مع نقل الوفيات واستكمال الإجراءات القانونية.

ويُعد أوتوستراد دمشق–درعا من أهم الطرق الدولية في جنوب سوريا، إذ يربط العاصمة بالمعابر الحدودية مع الأردن، ويشهد حركة كثيفة للمركبات وحافلات النقل، بما فيها الرحلات المتجهة إلى السعودية، ما يجعل الالتزام بإجراءات السلامة المرورية عاملاً أساسياً للحد من الحوادث ولا سيما في الرحلات الطويلة.