تايلاند تتهم كمبوديا بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

بانكوك-سانا

اتّهمت تايلاند كمبوديا اليوم بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بينهما، من خلال إطلاق أكثر من 250 مسيّرة فوق أراضيها، لتسارع كمبوديا بدورها إلى تهدئة الموقف.

ونقلت فرانس برس عن الجيش التايلاندي قوله: إن” أكثر من 250 جهازاً جوياً من دون طيّار رُصدت من الجانب الكمبودي واخترقت المجال السيادي لتايلاند”، مؤكداً أن “خطوات من هذا القبيل تشكّل استفزازاً وانتهاكاً للتدابير الرامية إلى خفض التوتّر”.

من جانبه قال وزير الخارجية الكمبودي براك سوخون: “ناقشنا مشكلة صغيرة مرتبطة بمسيّرات رصدت من الطرفين على طول الحدود، واتفقنا على النظر فيها وحلّها فوراً”.

ووقعت تايلاند وكمبوديا أول أمس اتفاقاً ⁠لوقف إطلاق النار، وذلك بعد 3 أيام من المحادثات بين الجارتين ‌الواقعتين ‌في ⁠جنوب شرق آسيا، واللتين خاضتا اشتباكات ‌حدودية عنيفة خلال الأسابيع الماضية.

ويعود النزاع الحدودي الممتد على طول 817 كيلومتراً إلى خلافات تاريخية بين البلدين، وقد تحول إلى مواجهات مفتوحة في تموز الماضي، أسفرت عن مقتل 32 شخصاً من الطرفين.

وفي تشرين الأول وقّع البلدان اتفاق سلام في كوالالمبور بوساطة ماليزية ودعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد موافقة الطرفين على وقف إطلاق نار هش عقب 5 أيام من القتال، لكن الهدنة انهارت مع تجدد الاشتباكات مطلع الشهر الجاري.