اعتقال 8 طالبات في نيروبي للاشتباه في تورطهن في حريق مدرسة

أعلنت الشرطة في كينيا، اليوم الجمعة، أن السلطات ألقت القبض على ثماني طالبات للاشتباه بتورطهن في إشعال حريق بشكل متعمد في مدرسة داخلية للبنات، أسفر عن مقتل 16 طالبة.

ونقلت وكالة رويترز عن إدارة التحقيقات الجنائية قولها في بيان: “خلصت التحقيقات الأولية إلى الاشتباه في تورط ثماني طالبات في التخطيط والتنفيذ للحريق الذي يعتقد أنه متعمد، وتم إلقاء القبض على الفتيات الثماني وهن محتجزات لدى الشرطة حالياً”.

واندلع الحريق في مدرسة أوتوميشي الثانوية للبنات في جيلجيل في غرب وسط كينيا في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، وأسفر أيضاً عن إصابة 79 طالبة.

وتشيع الحرائق في المدارس الكينية إذ تظهر الإحصاءات الحكومية تسجيل أكثر من 100 حريق في 2024.

ويقول باحثون: إن العديد من هذه الحرائق يشعلها الطلاب احتجاجاً على القواعد الصارمة وسوء الأوضاع.

يذكر أن 16 شخصاً، معظمهم أطفال، لقوا مصرعهم أمس الخميس، ‏وأصيب 73 آخرون جراء حريق في مهجع للطلاب في منطقة ‌‏ناكورو الوسطى في كينيا، بحسب الشرطة الكينية.