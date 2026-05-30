آلاف المتظاهرين يغلقون طريقاً يربط النمسا بألمانيا وإيطاليا احتجاجاً على الازدحام والتلوث

فيينا-سانا

أغلق آلاف المتظاهرين النمساويين، اليوم السبت، طريق “برينر” السريع والحيوي الذي يربط النمسا بألمانيا وإيطاليا، احتجاجاً على العبور الكثيف للشاحنات والسياح، والذي يتسبب بازدحامات مرورية مستمرة وتلوث بيئي في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء النمساوية (إيه.بي.إيه) عن كارل مولشتايجر، رئيس بلدية “جريس أم برينر”، وهي إحدى البلدات الواقعة على الطريق قوله أمام حشد ضم نحو ثلاثة آلاف متظاهر تجمعوا على الطريق السريع لإغلاقه بشكل رمزي: “أنتم تصنعون التاريخ”، الأمر الذي أجبر السيارات على العودة وتغيير مساراتها.

ولم يتسبب الإغلاق، الذي استمر ثماني ساعات، في حدوث الفوضى التي كانت مخشية، حيث استجاب السائقون للتحذيرات المسبقة بالابتعاد عن الطريق، رغم تزامنه مع عطلة مدرسية في بعض الولايات الألمانية ومنها ولاية بافاريا المجاورة، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بأن القطارات المارة بالمنطقة شهدت ازدحاماً كبيراً.

يُذكر أن مسألة الازدحام المروري المفرط والتلوث في الوادي المؤدي إلى ممر “برينر” تشكل مصدر توتر مستمر بين النمسا وألمانيا منذ عقود، حيث اتخذت السلطات المحلية في ولاية “تيرول” النمساوية تدابير مختلفة للحد من تدفق حركة المرور أدت في كثير من الأحيان إلى احتجاجات.