إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع تباشر أعمال تركيب الجسر الحربي ‏المعدني بدير الزور

دير الزور-سانا
باشرت إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع، أعمال تركيب الجسر الحربي المعدني في مدينة دير الزور، بعد تسوية الموقع وتجهيز الأساسات من قبل لجنة الاستجابة الطارئة ممثلة بمديرية الخدمات الفنية، تمهيداً لوضعه في الخدمة، وذلك استكمالاً لأعمال إعادة تأهيل الجسر الترابي في المدينة.
وأوضح العقيد محمد المحيمد من مرتبات إدارة الهندسة العسكرية – لواء الجسور في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أنه تم تكليفهم بترميم الجسر الترابي إثر الضرر الذي أصابه نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
وقال المحيمد: “قمنا بترميم الجسر المعدني القديم، ويتم حالياً تجهيز فتحة معدنية ثانية بطول 42 متراً بجانب الجسر”، مشيراً إلى أن مراحل العمل تشمل تجهيز الركائز القديمة، لتلافي الأضرار التي حصلت سابقاً، وتركيب ركائز جديدة للجسر الجديد، وخلال أيام قليلة سيكون الجسر جاهزاً لعبور المواطنين.
من جانبه، أشار مدير الخدمات الفنية في دير الزور عبد الهادي الصالح في تصريح مماثل، إلى أن الأعمال الحالية هي استمرار لأعمال لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور، ومديرية الخدمات الفنية، لاستكمال أعمال الجسر الترابي، حيث تقوم وزارة الدفاع بتركيب الفتحة المعدنية الثانية، موضحاً أن الأعمال تسير وفق المخطط لها.
ولفت الصالح إلى أن العمل يشمل رفع المشابك ثم ربطها مع بعضها ومن ثم وضع دعامات سفلية، وتحميل المشابك على العضادات، وتقديم الجسر على بكرات متحركة إلى غاية الوصول إلى الركيزة البيتونية في الجهة المقابلة، ويتم بعد ذلك استكمال التثبيت والتدعيم وتركيب الأرضيات.
يذكر أن مديرية الخدمات الفنية بالتنسيق مع لجنة الاستجابة الطارئة ومحافظة دير الزور أجرت تجهيز الطريق الترابي، حيث تأتي أعمال اليوم استكمالاً وتدعيماً للجسر الترابي الذي يعد حلاً مؤقتاً لحين انتهاء العمل بجسر السياسية.