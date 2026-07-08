إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع تباشر أعمال تركيب الجسر الحربي ‏المعدني بدير الزور

دير الزور-سانا‏

باشرت إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع، أعمال تركيب الجسر الحربي ‏المعدني في مدينة دير الزور، بعد تسوية الموقع وتجهيز الأساسات من قبل لجنة ‏الاستجابة الطارئة ممثلة بمديرية الخدمات الفنية، تمهيداً لوضعه في الخدمة، وذلك ‏استكمالاً لأعمال إعادة تأهيل الجسر الترابي في المدينة.‏

وأوضح العقيد محمد المحيمد من مرتبات إدارة الهندسة العسكرية – لواء الجسور ‏في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أنه تم تكليفهم بترميم الجسر الترابي إثر ‏الضرر الذي أصابه نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.‏

وقال المحيمد: “قمنا بترميم الجسر المعدني القديم، ويتم حالياً تجهيز فتحة معدنية ‏ثانية بطول 42 متراً بجانب الجسر”، مشيراً إلى أن مراحل العمل تشمل تجهيز ‏الركائز القديمة، لتلافي الأضرار التي حصلت سابقاً، وتركيب ركائز جديدة للجسر ‏الجديد، وخلال أيام قليلة سيكون الجسر جاهزاً لعبور المواطنين.‏

من جانبه، أشار مدير الخدمات الفنية في دير الزور عبد الهادي الصالح في ‏تصريح مماثل، إلى أن الأعمال الحالية هي استمرار لأعمال لجنة الاستجابة ‏الطارئة في محافظة دير الزور، ومديرية الخدمات الفنية، لاستكمال أعمال الجسر ‏الترابي، حيث تقوم وزارة الدفاع بتركيب الفتحة المعدنية الثانية، موضحاً أن ‏الأعمال تسير وفق المخطط لها.‏

ولفت الصالح إلى أن العمل يشمل رفع المشابك ثم ربطها مع بعضها ومن ثم وضع ‏دعامات سفلية، وتحميل المشابك على العضادات، وتقديم الجسر على بكرات ‏متحركة إلى غاية الوصول إلى الركيزة البيتونية في الجهة المقابلة، ويتم بعد ذلك ‏استكمال التثبيت والتدعيم وتركيب الأرضيات.‏

يذكر أن مديرية الخدمات الفنية بالتنسيق مع لجنة الاستجابة الطارئة ومحافظة دير ‏الزور أجرت تجهيز الطريق الترابي، حيث تأتي أعمال اليوم استكمالاً وتدعيماً ‏للجسر الترابي الذي يعد حلاً مؤقتاً لحين انتهاء العمل بجسر السياسية.‏