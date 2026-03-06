الاحتلال يعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة 14 فلسطينياً خلال حملة اقتحامات طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في قلقيلية، وبلدات عجة وجبع وكفر راعي في جنين، وكفر نعمة في رام الله، ومخيمات الفوار في الخليل، وعين السلطان في أريحا، والدهيشة في بيت لحم واعتقلت 14 فلسطينياً.

كما اقتحمت قرية حوسان في بيت لحم، وداهمت نحو 40 منزلاً وخربت محتوياتها، وسط إطلاق قنابل الصوت، واستولت على أحد المنازل وحولته إلى ثكنة عسكرية.

ويوم أمس الخميس، أصيب واعتقل عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية، جراء اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه.

