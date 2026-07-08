المكتبة الوطنية بدمشق تستضيف فعالية حول ضغوط الأمومة والصحة النفسية

دمشق-سانا
احتضنت المكتبة الوطنية في دمشق محاضرة تربوية بعنوان “التربية تحت الضغط” نظّمتها منظمة (هيومان أبيل) بالتعاون مع وزارة الثقافة، وقدّمتها الاختصاصية في التربية والباحثة في علم الأعصاب الدكتورة إيمان بطيخة، وذلك ضمن مبادرات تهدف إلى دعم الأسرة السورية، وتعزيز الصحة النفسية للمربين.
وركزت المحاضرة على الضغوط النفسية التي تواجه الأمهات، وآليات التعامل معها عبر تعزيز المرونة النفسية وتنظيم المشاعر وفهم استجابة الجهاز العصبي، كما تناولت مفهوم الضغط النفسي من منظور علمي، موضحة أنه استجابة طبيعية يمكن تحويلها إلى عامل إيجابي عند إدارتها بشكل صحيح.
كما تطرّقت إلى تأثير الأمومة في هوية المرأة، مشيرة إلى أن كثيراً من الأمهات يفقدن تدريجياً ارتباطهن بهويتهن الشخصية بعد الإنجاب، ليصبح تعريفهن لذواتهن محصوراً بدور الأم، كما ناقشت كيف يربط المجتمع قيمة الأم بسلوك طفلها، ما يدفعها إلى البحث المستمر عن إثبات قيمتها عبر تصرفاته، ويزيد من رغبتها في السيطرة، مؤكدة أن جزءاً كبيراً من الضغوط ينشأ من أفكار ومعتقدات راسخة تقوّي المسارات العصبية المرتبطة بها.
وأوضحت أن إعادة الأم تعريف علاقتها بذاتها، والتمييز بين هويتها الشخصية وبين مشاعرها العابرة كالعصبية والإرهاق، يشكّل خطوة أساسية لبناء مرونة نفسية مستقرة.
وفي تصريح لـ سانا، أكدت الدكتورة إيمان بطيخة أن الهدف الأساسي للمحاضرة هو تمكين الأمهات من فهم أجهزتهن العصبية وإدارة مشاعرهن بصورة أفضل، مشددة على أن الاهتمام بصحة المربي النفسية ينعكس مباشرة على جودة التربية، وأن الأم تحتاج أحياناً إلى أن تضع نفسها أولاً لتتمكن من رعاية أسرتها بشكل أفضل.
من جانبها، أوضحت رئيسة قسم التواصل لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة (هيومان أبيل) أروى الطويل أن هذه المحاضرة تمثل بداية سلسلة من الأنشطة المشتركة مع أكاديمية( Baby Melons).
وتُعد منظمة (هيومان أبيل) منظمة إنسانية وتنموية دولية تأسست في المملكة المتحدة عام 1991، وتعمل في أكثر من 30 دولة حول العالم، وتنفّذ في سوريا برامج تشمل رعاية الأيتام، ودعم القطاع الصحي والتعليم، وتقديم المساعدات الإغاثية، وتمكين الأسر، إضافة إلى مبادرات مجتمعية بالشراكة مع جهات محلية
أما أكاديمية(Baby Melons ) ، التي أسستها الدكتورة إيمان بطيخة في كندا عام 2020، فهي منصة تعليمية متخصصة في تدريب المربين وفق أسس التربية الإيجابية والممارسات المبنية على الأدلة العلمية، وتقدّم برامج تأهيلية في العالم العربي.
وتحمل الدكتورة إيمان بطيخة اختصاصاً في التربية وبحث الأعصاب المرتبط بالأمراض النفسية، وهي خريجة كلية الصيدلة بجامعة دمشق عام 2011، وحاصلة على ماجستير إدارة الأعمال في الرعاية الصحية من مدرسة جنيف للأعمال عام 2016، ودبلوم مونتيسوري عام 2019، إضافة إلى اعتماد دولي كمدربة للتربية الإيجابية من الجمعية الأمريكية للتربية الإيجابية.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن التعاون القائم بين أكاديمية Baby Melons ومنظمة هيومان أبيل ووزارة الثقافة، في إطار مبادرات توعوية ومجتمعية تستهدف دعم الأسرة السورية .