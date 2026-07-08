المكتبة الوطنية بدمشق تستضيف فعالية حول ضغوط الأمومة والصحة النفسية

دمشق-سانا‏

احتضنت المكتبة الوطنية في دمشق محاضرة تربوية بعنوان “التربية تحت ‏الضغط” نظّمتها منظمة (هيومان أبيل) بالتعاون مع وزارة الثقافة، وقدّمتها ‏الاختصاصية في التربية والباحثة في علم الأعصاب الدكتورة إيمان بطيخة، وذلك ‏ضمن مبادرات تهدف إلى دعم الأسرة السورية، وتعزيز الصحة النفسية للمربين.‏

وركزت المحاضرة على الضغوط النفسية التي تواجه الأمهات، وآليات التعامل معها ‏عبر تعزيز المرونة النفسية وتنظيم المشاعر وفهم استجابة الجهاز العصبي، كما ‏تناولت مفهوم الضغط النفسي من منظور علمي، موضحة أنه استجابة طبيعية يمكن ‏تحويلها إلى عامل إيجابي عند إدارتها بشكل صحيح. ‏

كما تطرّقت إلى تأثير الأمومة في هوية المرأة، مشيرة إلى أن كثيراً من الأمهات ‏يفقدن تدريجياً ارتباطهن بهويتهن الشخصية بعد الإنجاب، ليصبح تعريفهن لذواتهن ‏محصوراً بدور الأم، كما ناقشت كيف يربط المجتمع قيمة الأم بسلوك طفلها، ما ‏يدفعها إلى البحث المستمر عن إثبات قيمتها عبر تصرفاته، ويزيد من رغبتها في ‏السيطرة، مؤكدة أن جزءاً كبيراً من الضغوط ينشأ من أفكار ومعتقدات راسخة ‏تقوّي المسارات العصبية المرتبطة بها.‏

‏ وأوضحت أن إعادة الأم تعريف علاقتها بذاتها، والتمييز بين هويتها الشخصية ‏وبين مشاعرها العابرة كالعصبية والإرهاق، يشكّل خطوة أساسية لبناء مرونة ‏نفسية مستقرة.‏

‏ وفي تصريح لـ سانا، أكدت الدكتورة إيمان بطيخة أن الهدف الأساسي ‏للمحاضرة هو تمكين الأمهات من فهم أجهزتهن العصبية وإدارة مشاعرهن بصورة ‏أفضل، مشددة على أن الاهتمام بصحة المربي النفسية ينعكس مباشرة على جودة ‏التربية، وأن الأم تحتاج أحياناً إلى أن تضع نفسها أولاً لتتمكن من رعاية أسرتها ‏بشكل أفضل.‏

من جانبها، أوضحت رئيسة قسم التواصل لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة ‌‏(هيومان أبيل) أروى الطويل أن هذه المحاضرة تمثل بداية سلسلة من الأنشطة ‏المشتركة مع أكاديمية( ‏Baby Melons‏).‏

وتُعد منظمة (هيومان أبيل) منظمة إنسانية وتنموية دولية تأسست في المملكة ‏المتحدة عام 1991، وتعمل في أكثر من 30 دولة حول العالم، وتنفّذ في سوريا ‏برامج تشمل رعاية الأيتام، ودعم القطاع الصحي والتعليم، وتقديم المساعدات ‏الإغاثية، وتمكين الأسر، إضافة إلى مبادرات مجتمعية بالشراكة مع جهات محلية

أما أكاديمية(‏Baby Melons‏ ) ، التي أسستها الدكتورة إيمان بطيخة في كندا عام ‌‏2020، فهي منصة تعليمية متخصصة في تدريب المربين وفق أسس التربية ‏الإيجابية والممارسات المبنية على الأدلة العلمية، وتقدّم برامج تأهيلية في العالم ‏العربي.‏

وتحمل الدكتورة إيمان بطيخة اختصاصاً في التربية وبحث الأعصاب المرتبط ‏بالأمراض النفسية، وهي خريجة كلية الصيدلة بجامعة دمشق عام 2011، وحاصلة ‏على ماجستير إدارة الأعمال في الرعاية الصحية من مدرسة جنيف للأعمال عام ‌‏2016، ودبلوم مونتيسوري عام 2019، إضافة إلى اعتماد دولي كمدربة للتربية ‏الإيجابية من الجمعية الأمريكية للتربية الإيجابية.‏

‏ وتأتي هذه المحاضرة ضمن التعاون القائم بين أكاديمية ‏Baby Melons‏ ومنظمة ‏هيومان أبيل ووزارة الثقافة، في إطار مبادرات توعوية ومجتمعية تستهدف دعم ‏الأسرة السورية .‏