ستارمر يشدّد على ضرورة تعزيز وحدة الناتو في ظل تصاعد التحديات الأمنية العالمية

thumbs b c ea68434280149cffa6ddd4c222a1f421 ستارمر يشدّد على ضرورة تعزيز وحدة الناتو في ظل تصاعد التحديات الأمنية العالمية
مصدر الصورة-الأناضول

أنقرة-سانا

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى تعزيز وحدة الحلف في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات الأمنية المتزايدة في مضيق هرمز.

وقال ستارمر، في تصريحات قبيل اجتماع رؤساء دول وحكومات الناتو ضمن أعمال القمة الـ 36 للحلف المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة وفق ما نقلت الأناضول: “إن موقف الحلف في ظل تصاعد المخاطر العالمية يكتسب أهمية بالغة”.

وأضاف: إنه في مثل هذه المرحلة، ينبغي أن نظهر، وحدة الناتو وقوته، وهذا تحديداً ما سنعمل على تحقيقه في هذه القمة.

وتستضيف تركيا يومي الثلاثاء والأربعاء القمة السادسة والثلاثين لحلف شمال الأطلسي، في ثاني استضافة لها بعد قمة إسطنبول عام 2004، وسط تحديات أمنية متصاعدة يشهدها الحلف والبيئة الأمنية الدولية.

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