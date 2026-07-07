مجلس حكماء المسلمين يؤكد تضامنه مع المغرب في حماية أمنها

أبوظبي-سانا

أدان مجلس حكماء المسلمين بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المغرب، وكانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، مؤكداً تضامنه الكامل مع المملكة في حماية أمنها وسيادتها.

وأعرب المجلس في بيان على موقعه الرسمي عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد لهذه المخططات الإرهابية الإجرامية، التي تمثل تهديداً خطيراً لأمن المجتمعات واستقرارها، ومحاولةً آثمة لنشر الفوضى وبث الرعب وترويع الآمنين، وجدد التأكيد على موقفه الثابت ضد جميع أشكال الإرهاب والتطرف وخطابات الكراهية والعنف.

وأكد المجلس على ضرورة مضاعفة الجهود الإقليمية والدولية، وتعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك، للتصدي للتنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها ودعمها، معرباً عن تضامنه الكامل مع المملكة المغربية، ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية أمنها واستقرارها، وصون مكتسباتها الوطنية.

وأعلن المغرب أمس الإثنين إحباط مخططات إرهابية ‏بالغة الخطورة كانت تستهدف ‏المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات‎.‎