الصين واليابان تتبادلان الاتهامات بخرق سفن تابعة للجانبين المياه الإقليمية ‏

بكين وطوكيو-سانا‏

أعلن خفر السواحل الصيني اليوم الثلاثاء، أنه أجبر سفينة يابانية على مغادرة ‏المياه القريبة من جزر متنازع عليها بين الجانبين، فيما أصدرت طوكيو ‏إعلاناً عن خطوة مماثلة بحق سفينتين صينيتين.‏

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن خفر السواحل الصيني قوله في بيان: إنّ ‌‏”قارب الصيد الياباني زويهو مارو توغل في المياه الإقليمية، واتخذت سفن ‏خفر السواحل الإجراءات اللازمة لتحذيره وطرده”.‏

وفي المقابل أعلن خفر السواحل الياباني في بيان عن طرد سفينتين صينيتين ‏من مياه قريبة من الجزر، موضحاً أن قيادته “أصدرت أوامر بالمغادرة، ‏ما أدى إلى إجبار سفينتي خفر السواحل الصينيتين على مغادرة المياه ‏الإقليمية اليابانية بحلول الساعة 9,20 صباح اليوم”.‏

وأصبح النزاع الإقليمي بين الصين واليابان في بحر الصين الشرقي أحد ‏أهم القضايا الجيوسياسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في ظل إصرار ‏اليابان على ملكيتها وسيادتها على جزر سينكاكو (وفق التسمية اليابانية)، ‏مقابل مطالبة الصين بسيادتها على هذه الجزر (دياويو وفق التسمية ‏الصينية)؛ إذ تؤكد اليابان أن لديها أدلة تاريخية لسيادتها على الجزر التي ‏تديرها منذ عام 1972، بينما تدافع الصين بأنها كانت جزءاً لا يتجزأ من ‏أراضيها منذ القرن الخامس عشر. ‏