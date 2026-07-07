الصين واليابان تتبادلان الاتهامات بخرق سفن تابعة للجانبين المياه الإقليمية ‏

بكين وطوكيو-سانا
أعلن خفر السواحل الصيني اليوم الثلاثاء، أنه أجبر سفينة يابانية على مغادرة المياه القريبة من جزر متنازع عليها بين الجانبين، فيما أصدرت طوكيو إعلاناً عن خطوة مماثلة بحق سفينتين صينيتين.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن خفر السواحل الصيني قوله في بيان: إنّ ”قارب الصيد الياباني زويهو مارو توغل في المياه الإقليمية، واتخذت سفن خفر السواحل الإجراءات اللازمة لتحذيره وطرده”.
وفي المقابل أعلن خفر السواحل الياباني في بيان عن طرد سفينتين صينيتين من مياه قريبة من الجزر، موضحاً أن قيادته “أصدرت أوامر بالمغادرة، ما أدى إلى إجبار سفينتي خفر السواحل الصينيتين على مغادرة المياه الإقليمية اليابانية بحلول الساعة 9,20 صباح اليوم”.
وأصبح النزاع الإقليمي بين الصين واليابان في بحر الصين الشرقي أحد أهم القضايا الجيوسياسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في ظل إصرار اليابان على ملكيتها وسيادتها على جزر سينكاكو (وفق التسمية اليابانية)، مقابل مطالبة الصين بسيادتها على هذه الجزر (دياويو وفق التسمية الصينية)؛ إذ تؤكد اليابان أن لديها أدلة تاريخية لسيادتها على الجزر التي تديرها منذ عام 1972، بينما تدافع الصين بأنها كانت جزءاً لا يتجزأ من أراضيها منذ القرن الخامس عشر.