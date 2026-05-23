مقتل 7 أشخاص وفقدان 14 آخرين جراء الأمطار الغزيرة وسط الصين

بكين-سانا‏

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة هونان وسط الصين، وفاة سبعة أشخاص، وفقدان 14 آخرين، جراء الأمطار الغزيرة ‏والسيول التي ضربت محافظة شيمن داخل المقاطعة.‏

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن السلطات المحلية قولها اليوم السبت: إن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت محافظة ‏شيمن تسببت بخسائر بشرية، فيما أضيف خمسة أشخاص إلى قائمة المفقودين بعد استكمال التحقيقات الميدانية.‏

وأوضحت لجنة إدارة الطوارئ وسلامة الإنتاج في المحافظة أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة للوصول إلى ‏المفقودين، وتقديم المساعدة للمتضررين.‏

وكانت مناطق واسعة في جنوب ووسط الصين شهدت الثلاثاء الماضي أمطاراً غزيرة وفيضانات أودت بحياة ما لا يقل عن ‌‏18 شخصاً، وأدت إلى تعطيل الدراسة وحركة النقل وإمدادات الكهرباء في عدد من المناطق.‏