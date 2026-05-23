مقتل 7 أشخاص وفقدان 14 آخرين جراء الأمطار الغزيرة وسط الصين

بكين-سانا
أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة هونان وسط الصين، وفاة سبعة أشخاص، وفقدان 14 آخرين، جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت محافظة شيمن داخل المقاطعة.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن السلطات المحلية قولها اليوم السبت: إن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت محافظة شيمن تسببت بخسائر بشرية، فيما أضيف خمسة أشخاص إلى قائمة المفقودين بعد استكمال التحقيقات الميدانية.
وأوضحت لجنة إدارة الطوارئ وسلامة الإنتاج في المحافظة أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة للوصول إلى المفقودين، وتقديم المساعدة للمتضررين.
وكانت مناطق واسعة في جنوب ووسط الصين شهدت الثلاثاء الماضي أمطاراً غزيرة وفيضانات أودت بحياة ما لا يقل عن 18 شخصاً، وأدت إلى تعطيل الدراسة وحركة النقل وإمدادات الكهرباء في عدد من المناطق.