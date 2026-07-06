الجزائر تعلن نتائج الانتخابات التشريعية وحزب التحرير الوطني يتصدر

الجزائر-سانا

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التشريعية في الجزائر اليوم الإثنين، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت مؤخراً بلغت 21,24% داخل البلاد، و75ر10% في الخارج، حسب النتائج الأولية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية “واج” عن رئيس السلطة الوطنية كريم خلفان قوله في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الجزائر: إن “حزب جبهة التحرير الوطني” جاء في المرتبة الأولى بحصوله على 90 مقعداً بالمجلس الشعبي الوطني من إجمالي 407 مقاعد تلاه “التجمع الوطني الديمقراطي” بـ 73 مقعداً الذي جاء في المرتبة الثانية تلته “جبهة المستقبل” بـ 59 مقعداً و”حركة مجتمع السلم” بـ 43 مقعداً”.

أما “حركة البناء الوطني” فقد أحرزت 38 مقعداً، بينما حصل “الأحرار” على 32 مقعداً.

وانطلقت صباح الخميس الماضي في الجزائر الانتخابات التشريعية، بمشاركة ‏أكثر من 24 مليون ناخب لاختيار أعضاء “المجلس الشعبي الوطني” لفترة ‏برلمانية جديدة مدتها خمسة أعوام.‏ وتنافس في الانتخابات 793 قائمة انتخابية ‏تضم 9854 مترشحاً داخل البلاد، إضافة إلى 54 قائمة تضم 432 مترشحاً ‏عن الدوائر الانتخابية بالخارج، للفوز بـ 407 مقاعد في “المجلس الشعبي ‏الوطني”.