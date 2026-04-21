أمير قطر ورئيسة وزراء اليابان يبحثان هاتفياً التصعيد في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، التطورات الإقليمية والدولية والتصعيد الراهن في المنطقة وتداعياته على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وأهمية استقرار تدفقات الطاقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن تاكايتشي استنكرت خلال الاتصال، الاعتداءات الإيرانية على قطر، مشيدة بنجاح الدوحة في إدارة الأزمة، ومثمّنة رعايتها لأمن وسلامة المقيمين اليابانيين، ودورها في دعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد الجانبان دعمهما لجهود الوساطة التي تقوم بها باكستان، ولأهمية التوصل إلى اتفاق شامل يعيد فتح مضيق هرمز، بما يعزز أمن الطاقة واستقرار أسواقها، ويدعم الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.

وتشدد قطر باستمرار على أن حل الأزمة الراهنة ينبغي أن يكون إقليمياً، وأن الأولوية تتركز على تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وتحويله إلى حالة سلام دائم.