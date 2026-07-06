سرقة 20 قطعة مجوهرات من متحف لاليك الفرنسي

6a4aedd720302731e4065a27 سرقة 20 قطعة مجوهرات من متحف لاليك الفرنسي

باريس-سانا

تعرض متحف “رينيه لاليك” في شرق فرنسا لعملية سطو، أسفرت عن سرقة مجموعة مجوهرات تقدر قيمتها بعدة ملايين من اليوروهات.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن لصوصاً ملثمين حطموا مدخل متحف لاليك في منطقة ألزاس شرق فرنسا، وسرقوا نحو 20 قطعة تقدر قيمتها الإجمالية بعدة ملايين من اليورو صباح أمس الأحد.

وأوضح المتحف في منشور على حسابه بمنصة إنستغرام، أن “عملية السرقة تمت خلال فترة زمنية قصيرة جداً”، مشيراً إلى أن “أجهزة الإنذار انطلقت في أثناء العملية، وأن الموظفين حددوا القطع المفقودة، في حين تراجع الشرطة تسجيلات كاميرات المراقبة بالتزامن مع عمليات البحث”.

ويقع متحف “لاليك” في بلدة وينجن سور مودر، على بعد نحو 60 كيلومتراً شمال غربي ستراسبورغ، ويضم أكثر من 650 قطعة من المجوهرات والأعمال الزجاجية والكريستالية، ويحمل اسم صانع الزجاج والمجوهرات الفرنسي الشهير رينيه لاليك.

وكان متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس تعرض في التاسع عشر من تشرين الأول الماضي لعملية سطو استهدفت مجوهرات نادرة، وقدرت إدارة المتحف حينها قيمة الأضرار الناجمة عنها بنحو 88 مليون يورو.

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