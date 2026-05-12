ناشط برازيلي: تعرّضت للتعذيب وشهدت انتهاكات بحق أسرى فلسطينيين خلال احتجازي في إسرائيل

ساو باولو-سانا

أكد الناشط البرازيلي تياغو أفيلا، أحد المشاركين في “أسطول الصمود العالمي” لكسر الحصار عن غزة، أنه تعرض للتعذيب وشهد انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين خلال فترة احتجازه في إسرائيل، وذلك عقب وصوله إلى مدينة ساو باولو أمس الإثنين، بعد اختطافه وترحيله.

ونقلت وكالة رويترز عن أفيلا قوله للصحفيين في مطار ساو باولو الدولي: إن “عودتي مجرد تصحيح لانتهاك خطير، لقد اختطفتني إسرائيل، ولم أكن مسجوناً”.



وأفاد أفيلا بأنه وزميله الناشط الإسباني سيف أبو كشك تعرضا “لجميع أنواع الانتهاكات” ‌في ⁠أثناء احتجازهما، مضيفاً: إن سجناء فلسطينيين في زنازين مجاورة تعرضوا لمعاملة أسوأ.



وكان أفيلا وأبو كشك من الناشطين المشاركين في “أسطول الصمود العالمي” الذي انطلق من إسبانيا في الـ 12 من نيسان الماضي في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية.

واعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسطول في المياه الدولية فجر الـ 30 من نيسان، قبل أن تقبض على أفيلا وأبو كشك وتنقلهما إلى أحد المعتقلات، في حين نُقل أكثر من 100 ناشط آخر مؤيد لفلسطين إلى جزيرة كريت.