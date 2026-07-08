ارتفاع الدولار عند أعلى مستوى في أسبوع بعد استئناف أمريكا هجماتها على إيران

واشنطن-سانا

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته أمام معظم العملات الأخرى في تعاملاته الآسيوية اليوم الأربعاء، بعدما استأنفت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، رداً على استهداف الأخيرة ناقلات نفط وتهديد سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز ما أعاد تصعيد التوتر الجيوسياسي ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع.



وذكرت رويترز انه جرى تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، عند 101.18 وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من تموز.



وارتفع خام برنت 2.6 بالمئة إلى 76.12 دولاراً للبرميل في بداية جلسة التداول الآسيوية اليوم الأربعاء، مواصلاً مكاسبه لليوم الثاني.



وصعد الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5681 دولار أمريكي. وارتفع الدولار 0.1 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 162.28 يناً.



وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1405 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3353 دولار في حين استقر الدولار الأسترالي عند 0.6926 دولار.



وتراجعت عملة بتكوين 0.2 بالمئة إلى 63518.35 دولاراً، بينما انخفضت إيثر 0.5 بالمئة إلى 1774.45 دولاراً.

وألغت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، ترخيصاً رفعت بموجبه العقوبات النفطية المفروضة على إيران بشكل مؤقت، فيما قال مسؤول أمريكي: “إن تصرفات إيران في مضيق هرمز غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة للولايات المتحدة، وستكون لها عواقب وخيمة”.