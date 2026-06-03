قطر والسعودية تبحثان جهود الوساطة لخفض التصعيد في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، وسبل تنسيق الجهود لدعم المساعي الهادفة إلى تهدئة الأوضاع وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أهمية تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يتيح معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي إلى التوصل لاتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الثامن عشر من أيار الماضي إرجاء هجوم عسكري كان مقرراً ضد إيران، لافتاً إلى أن القرار جاء استجابة لطلب من قادة دول خليجية، هي السعودية وقطر والإمارات.